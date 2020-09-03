Алексей Текслер заявил о недопустимости внутриэлитных конфликтов в Миассе

Губернатор назвал возникающие ситуации «бардаком».

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Прекратить частую смену мэров в Миассе потребовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона назвал «бардаком» возникшую в городе ситуацию и потребовал от властей работать на благо жителей, а не элит.



«За последние десять лет здесь много раз сменились главы, это бардак. Чтобы город развивался, совету депутатов нужно работать на благо жителей, а не заниматься межэлитными разборками. Он должен действовать вместе с исполнительной властью»,— сказал губернатор во время визита в Миасс.

Слова Алексей Текслера оцени политолог Александр Мельников. Эксперт считает, что таким образом глава региона дал будущим депутатам горсобрания и миасским элитам определённый сигнал.

«Серьезный сигнал депутатам, которые попадут в новый состав городского собрания, и стоящим за ними группам влияния. Впрочем, и избиратели 13 сентября могут проголосовать на местных выборах с учетом этой позиции губернатора»,— считает политолог Александр Мельников.

Также во время визита в Миасс состоялось ещё одно важное событие. В городе в скором времени появится школа «Трактора». Соглашение о её открытии сегодня, 3 сентября, был подписан на заседании «Союза промышленников «За развитие Миасса», на котором присутствовал и губернатор Челябинской области Алексе Текслер. Также подписи в документе поставили директор школы «Трактора» Андрей Кудинов и руководитель автозавода «Урал» Павел Яковлев.

Напомним, сегодня, 3 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках «Большой Инспекции» посетил Миасс. Глава региона осмотрел ряд важных социальных объектов и вынес ряд замечаний и предложений мэри Григорию Тонких. Особого внимания удостоились дороги Миасса, темпом строительства которых остался недоволен губернатор. Также не удовлетворило Алексея Текслера и то, что подрядчик не смог назвать точную дату возведения местного ФОКа.

