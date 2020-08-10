Алексей Текслер подвёл итоги объезда Челябинска

Глава региона раскритиковал строительство набережной на реке Миасс.

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Итоги объезда Челябинска подвёл губернатор Алексей Текслер. Глава региона проинспектировал ряд объектов областной столицы, такие как набережная реки Миасс, центральный стадион и набережную на Смолино. Именно первая точка вызвала больше всего вопросов со стороны губернатора.



«Сильно нарушены сроки, при этом проект для города знаковый. Подрядчика предупредил: либо ускоряется и своевременно сдаёт объект, либо его ждёт чёрный список. По другим объектам ситуация лучше. Посмотрел Центральный стадион, реконструкцию скверов в нескольких районах города, работы на набережной озёра Смолино. Есть нарекания по срокам, качеству. Их должны исправить. Особое внимание обращаю на доступную среду. Всех предупредил: где этого не увижу — заставим переделывать»,— рассказал Алексей Текслер.

При этом глава региона подчеркнул, что Челябинск меняется к лучшему. По словам Алексея Текслера, все строящиеся парки и скверы станут новыми точками притяжения.

«Мы изменили подход. Делать надо то, что востребовано людьми. И на это ориентирую администрацию Челябинска. Спрашиваю также за хорошее содержание: мало просто сделать, нужно ухаживать за каждым деревом, следить за каждой скамейкой. Подрядчикам не расслабляться. Проекты надо завершить в срок. Проверю»,— заключил глава региона.

Напомним, инспекция Алексея Текслера по Челябинску состоялась на прошедших выходных. По её итогам глава региона поручил подрядчикам закончить работы в городе до 10 сентября.