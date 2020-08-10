Алексей Текслер осмотрел новые автомобили закупленные для медицинских учреждений

Среди них есть как машины скорой помощи, реанимации, так и диагностические комплексы.

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В медицинские учреждения Челябинской области закупили новые автомобили. Обновленный автопарк осмотрел губернатор Алексей Текслер. В него вошли автомобили скорой помощи, реанимации, а также диагностические комплексы.

«Мы такую задачу в этом году и ставили — сделать упор на качество автомобильной медицинской техники», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

Новые диагностические комплексы смогут передвигаться до труднодоступных населенных пунктов Челябинской области, они оснащены современным оборудованием и дают возможность оказать качественную первую помощь.

Три автомобиля скорой помощи, реанимобиль и диагностический центр направлены в Каслинский муниципальный район. Машины уже работают на линии, диагностический комплекс будет протестирован уже через неделю.

«Первый выезд врача-терапевта и акушерки планируется в село Щербаковка с 17 по 20 августа, совместно с кыштымским мобильным ФАПом, который оснащен маммографом и флюорографом. Комплекс будет работать постоянно. Сначала будем выезжать в самые дальние населенные пункты, в дальнейшем, по выявленным патологиям либо отклонениям в состоянии здоровья, уже будем определяться, какого узкого специалиста направить на выезд», — рассказывает главный врач Каслинской районной больницы Владимир Мельников.

Всего в Челябинскую область было закуплено 28 реанимобилей. Еще 20 машин скорой помощи было закуплено в областной центр, поскольку нагрузка на бригады «скорой» значительно возросла. Автомобили и оборудование были закуплены в рамках реализации нацпроекта «Здоровье».