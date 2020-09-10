Алексей Текслер резюмировал #БольшуюИнспекцию в двух районах Челябинска

Губернатор обращал внимание на проблемные точки областной столицы.

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Правительство Челябинской области будет продолжать работу в направлении развития региональной столицы. Такие планы по итогам «Большой инспекции» Курчатовского и Калининского районов города озвучил глава региона Алексей Текслер. Губернатор подчеркнул, что особенное внимание уделял тем вопросам, замечания по которым были сделаны во время прошлых объездов.



«Курчатовский, Калининский районы — самые густонаселенные районы Челябинска. Вы помните, некоторое время назад я уже совершал объезды, делал определенные замечания. Сейчас инспекция того, на что я обращал внимание в прошлый раз. Начали с театра кукол, посмотрели социальные объекты, объекты благоустройства. В совокупности все это важно, потому что каждый из этих элементов и есть элемент развития города, и эту работу будем продолжать»,— сказал по итогам «Большой инспекции» губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, что по ходу проверки районов Челябинска глава региона проинспектировал капитальный ремонт театра кукол и поручил сдать объект к началу театрального сезона 2021 года. Губернатор отметил, что этот культурный объект важен для челябинцев и вспомнил, как посещал его будучи ребёнком.

Также Алексей Текслер оценил строительство на площадке детсада № 250 в «Академ Риверсайде». Комплекс на 290 мест планируется запустить в третьей декаде сентября.

«Обсуждали очередь именно в этот садик, люди из окрестных домов обращали на это внимание. Мы сейчас подтягиваем социальную инфраструктуру. Это тоже один из наших приоритетов. Жилье появилось чуть раньше, и в этом была ошибка, на мой взгляд»,— отметил глава региона.

После этого Алексей Текслер посетил обувную фабрику «Юничел». Губернатор побывал в раскройном и производственном цехах и осмотрел уже готовую продукцию. Глава региона подчеркнул, что предприятие развивается, несмотря на сложности.

Последней точкой в маршруте стал ЧелГУ. С руководством госуниверситета Алексей Текслер обсудил вопрос строительства ФОКа с бассейном для ВУЗа. Комплекс будет рассчитан на одновременное пребывание 300 человек, а посетить его смогут не только преподаватели и студенты университета, но и жители Челябинска, а также гости областной столицы.

Также в Курчатовском районе глава региона оценил благоустройство пешеходной зоны по проспекту Победы от Молодогвардейцев до Ворошилова.