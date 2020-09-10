#БольшаяИнспекция Текслера добралась и до Челябинска

Сегодня губернатор проверяет изменения в областной столице.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер инспектирует два района Челябинска. Алексей Текслер сегодня посетит Калининский и Курчатовский районы.

Первым объектом, который посетил губернатор стал театр кукол. На его ремонт выделили 263 миллиона рублей. Закончат его в 2022 году.

«Здесь на входе посетителей будут встречать голограммами. Объемные фигуры будут сразу переносить детишек в сказку. Отремонтировали и сквер, чтобы семьи с детьми перед и после спектаклей смогли погулять в нем и отдохнуть», — рассказал корреспондент медиахолдинга ОТВ.

В планах губернатора проверка благоустройства пешеходной зоны на проспекте Победы от Молодогвардейцев до Ворошилова, а также строительства детского сада в «АкадемРиверсайде».

«Глава региона посетит обувную фабрику „Юничел“ и Челябинский государственный университет, где обсудит с руководством вуза проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном», — добавили в правительстве Челябинской области.

В ходе #БольшойИнспекции в областной столице губернатор также примет участие в открытии XXVII ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2020» и ознакомится с экспозицией.