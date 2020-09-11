Алексей Текслер с #БольшойИнспекцией посетит ЧМЗ

Как и в других территориях, губернатор проверит исполнение поручений и просьб жителей.

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Сегодня, 11 сентября, Алексей Текслер снова проверяет Челябинск. На этот раз глава региона поедет в Металлургический район.

Главное, на что обратит внимание губернатор — это благоустройство. Алексей Текслер прогуляется по улицам, пообщается с местными жителями, чтобы получить полную картину изменений и настроений людей.

«Глава региона ознакомится с текущим этапом благоустройства скверов по улице Байкальской между 27 и 29 домами, а также по шоссе Металлургов рядом с 31 и 33 домами. Также губернатор осмотрит после реконструкции бульвар по шоссе Металлургов от ул. Жукова до ул. Румянцева», — поведали планы Алексея Текслера в правительстве региона.

Также губернатор проверит, насколько качественно отремонтировали улицу Жукова.

Как рассказали в пресс-службе правительства области, в Металлургическом районе Алексей Текслер посетит и один из избирательных участков, где оставит свой голос на выборах в Законодательное собрание области.