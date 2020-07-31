Мусульман Южного Урала с праздником Курбан-Байрам поздравил Алексей Текслер

Глава региона отметил священность и символическое значение этого дня.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил мусульман региона с наступлением праздника Курбан-Байрам. Руководитель региона подчеркнул, что для верующих этот праздник является священным и знаменует завершение священного паломничества и символизирует духовное перерождение человека.



«На Южном Урале мусульманская умма всегда была сильна бережным отношением к непреходящим ценностям ислама и богатым культурным традициям, в основе которых — чистота и искренность побуждений, духовное совершенствование, уважительное отношение к общечеловеческим ценностям, милосердие и забота о ближних»,— сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что праздник Курбан-Байрам укрепляет веру человека в добро и справедливость. Губернатор пожелал верующим мира и благочестия, а также здоровья, счастья, любви и радости.