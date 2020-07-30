«К вам едет ревизор»: Алексей Текслер анонсировал предстоящие инспекции в муниципалитетах

Глава региона проконтролирует реализацию текущих задач.

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Губернатор Алексей Текслер анонсировал большую инспекцию всех муниципалитетов региона. В рамках масштабной проверки руководитель Челябинской области осмотрит города и районы и проконтролирует исполнение местными властями текущих проектов.



«Начинаю большую инспекцию наших муниципалитетов. Пандемия коронавируса и режим повышенной готовности затронули все города и районы. Но ничто не могло изменить наши планы, повлиять на важные для людей проекты. А такие у нас есть в каждой территории. Во время инспекции хочу поговорить с простыми людьми. Проверить, как власти выполнили поручения, которые мы с вами формулировали вместе на наших встречах», — написал губернатор в социальных сетях.

Отметим, что общение с людьми губернатор планирует начать ещё до старта проверки. Глава региона подчеркнул, что уже сейчас ждёт предложений от жителей области, в какие районы и муниципалитеты нужно заехать прежде всего и на что необходимо обратить особое внимание.

Напомним, в рамках последних выездов по Челябинской области Алексей Текслер посетил Варненский район и Магнитогорск. Там глава региона осмотрел важные спортивные и социальные объекты, дал оценку действиям глав и ряд поручений по улучшению территорий.