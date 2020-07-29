Путешествующий автостопом челябинец встретил в Керчи Алексея Текслера

Губернатор Челябинской области отдыхал там со своей семьей.

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Челябинец Евгений Соловьев отправился в путешествие автостопом еще 1 июля 2020 года. Спустя месяц попуток, автобусов, палаток и сменяющихся городов, молодой человек встретил губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Главу региона Евгений Соловьев увидел в Керчи, куда прибыл из Крыма.

«Специально для этого я приехал в Керчь, чтобы встретиться с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером», — сообщил в своем аккаунте в социальных сетях Евгений Соловьев.

Путешественник выложил несколько фотографий с Алексеем Текслером и его сыном, а также призвал подписчиков рассказать о том, что встретиться с губернатором своего региона он смог за 3 000 километров от Челябинской области.

В следующем году Евгений заканчивает колледж в Челябинске и планирует поехать покорять Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток.