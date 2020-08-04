С корабля на бал: после отпуска Алексей Текслер отправляется инспектировать регион

Правительство Челябинской области анонсировало предстоящие поездки на минувшей неделе.

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Сегодня, 4 августа, губернатор Челябинской области дал старт большой поездке по региону. Целью будет проверить, как главы муниципалитетов поработали над прошлогодними поручениями Алексея Текслера, которые он оставил после предыдущих визитов.

«Сегодня глава региона посетит Каслинский район и Озерский городской округ. Посещение обоих муниципалитетов начнётся со встреч, где руководители муниципалитетов доложат Алексею Текслеру об исполнении ранее данных поручений», — прокомментировали в правительстве региона.

Часть объектов губернатор посетит лично, чтобы своими глазами посмотреть на изменения или их отсутствие. Так, в планах Алексея Текслера осмотр реконструкции дороги Усть-Багаряк-Тюбук, Дворца культуры имени И.М. Захарова, сквера «Молодежный».

«Также губернатор посетит Каслинскую районную больницу, для которой приобретены новые автомобили скорой помощи и диагностики, общеобразовательную школу № 25», — добавили в региональном правительстве.

В планах на сегодня также осмотр текущего этапа реконструкции насосно-фильтровальной станции в Озерске и посещение информационного центра ФГУП ПО «Маяк», где разместилась экспозиция к 75-летию атомной отрасли. В окончании визита состоится традиционная встреча с жителями и СМИ.