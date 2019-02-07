/ Парня, который вытащил 8 человек из-под завалов в Магнитогорске, наградили за отвагу

Встреча с героем прошла в Генконсульстве Узбекистана в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге 5 февраля состоялась встреча с Оламафрузом (Аланом) Абдуллаевым. Этот молодой человек одним из первых оказался на месте трагедии в Магнитогорске. Он отправился на помощь людям, как только услышал о взрыве, и до приезда спасателей своими силами вытащил из-под завалов обрушившегося подъезда 8 человек.

В Генеральном Консульстве Республики Узбекистан в Екатеринбурге провели встречу с отважным парнем, который, рискуя собственной жизнью, оказал помощь людям, попавшим в беду.

Его героический поступок и храбрость были удостоены большого уважения и соответствующего внимания как со стороны Республики Узбекистан, так и со стороны Российской Федерации. Гостями встречи, прошедшей 5 января 2019, являлись граждане Республики Узбекистан, пребывающие на территории Российской Федерации в качестве студентов высших образовательных учреждений, а также глава узбекской диаспоры в Свердловской области З.Аллабергенов. — рассказал на своей странице в «Фейсбук» генеральный консул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.

Гостям рассказали о героическом поступке Алана Абдуллаева из первых уст. Также молодому человеку вручили ценный подарок от Министра иностранных дел Республики Узбекистан и благодарственную грамоту от имени Генерального консульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.