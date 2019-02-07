/ Судьба дома, пострадавшего от обрушения в Магнитогорске, решится в апреле

Такой вывод следует из «дорожный карты» восстановительных работ.

О том, будет ли пригодным для проживания дом № 164 в Магнитогорске, пострадавший в результате взрыва бытового газа, станет известно первого апреля. Именно такой вывод следует из «дорожной карты» демонтажных и восстановительных работ, которая была опубликована на сайте администрации Магнитогорска.

Провести заседание межведомственной комиссии о признании дома аварийным, либо подлежащим дальнейшей эксплуатации. — говорится в документе.

Ответственным за проведение заседания назначена администрация Магнитогорска. Кроме того, в документе стоит выделить еще несколько дат. Так, 10 марта после окончания демонтажных работ будет осуществлено комплексное обследование дома на предмет пригодности для проживания. Затем его результаты направят на экспертизу, после которой будет выдано заключение. После этого, в случае признания дома пригодным для проживания, будет подготовлена проектно-сметная документация на восстановительные работы.