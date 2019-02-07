/ На месте обрушения в Магнитогорске появится сквер с белыми птицами

Проект создавался с учетом пожеланий горожан.

В память о погибших под завалами рухнувшего дома в Магнитогорске было решено установить памятник. Предлагали изобразить чудом спасенного Ваню Фокина и отважных спасателях, но в итоге выбрали более абстрактную композицию. На месте обрушения появятся 39 белых птиц. Рядом с ними разобьют сквер, где смогут отдыхать и заниматься спортом горожане.

Проектируемая территория делится на три функциональные зоны: для отдыха жителей, для массовых мероприятий и спортивную. В сквере расположат скамейки и клумбы с 39 деревьями, перед территорией клуба заменят плитку, чтобы создать площадку для проведения досуга жителей квартала, в спортивной зоне установят спортивное оборудование. — сообщается в документации проекта.

Проект разработали, учитывая мнение горожан, однако администрация хочет услышать все их замечания и новые предложения. Поэтому магнитогорцев будут ждать в школе № 14, чтобы все согласовать. Дата, когда состоится встреча, еще неизвестна.

Добавим, что 39 птиц в память о погибших предлагал разместить также челябинский архитектор. По его задумке, на месте обрушения должна была появиться стела с именами погибших и ребенок в кроватке.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске рухнул подъезд жилого дома. Предположительно, это произошло из-за взрыва бытового газа. Несколько дней на месте трагедии работали спасатели, сотрудники МЧС, «скорой», правоохранители. Погибли 39 человек.