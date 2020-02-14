Превышения нормативов в челябинской воде не выявили

Забор проводили из-за изменения ее цвета.

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В Челябинске произвели забор проб на очистных сооружениях. Это связано с изменением цвета воды, которые заметили горожане. Измерения не выявили превышения нормативов.

«Была разработана дорожная карта, целью которой является улучшение качества питьевой воды. В перечень мероприятий включены работы на очистных сооружениях водопровода, а также промывка и прочистка внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, включая теплообменное оборудование», — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, с начала февраля в Челябинске проводят мероприятия по повышению щелочности воды. Уже выполнена промывка внутридомовых систем водоснабжения в более 60% домов города.