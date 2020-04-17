Люди с ВИЧ получат необходимые лекарства не выходя из дома

Препараты доставят сотрудники СПИД-центра и некоммерческих организаций.

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На Южном Урале людям с ВИЧ-инфекцией будут доставлять необходимые препараты на дом. К такому решению пришли руководители центра СПИДа совместно с некоммерческими организациями. Теперь южноуральцы, которые остались без необходимых лекарств из-за самоизоляции смогут получить их не выходя из дома.



Мера необходима чтобы избежать распространения коронавируса. Между тем, на сегодняшний день в Челябинской области лекарства необходимы более чем 22 000 человек. Эксперты поясняют, что нарушение приверженности к лечению может привести к развитию нечувствительности, это значит, что препараты перестанут действовать на вирус иммунодефицита. Доставка необходимых препаратов поможет сохранить жизни.

«В первую очередь наша задача охватить пожилых людей, маломобильные группы, беременных женщин, детей и многодетные семьи, затронутые ВИЧ, потому что у этих групп риск заражения инфеционными заболеваниями выше. Принятые нами меры уже позволили снизить количество посещений в СПИД-Центр и тем самым снизить риск распространения коронавирусной инфекции среди ВИЧ-инфицированных», — рассказал руководитель некоммерческой организации «Источник надежды» Алексей Тананин.

Отметим, что с момента введения режима самоизоляции сотрудники центра СПИД посетили более 500 пациентов для выдачи антиретровирусной терапии. Сейчас для для этого сформировано 5 бригад. Ещё 2 выезжают на осмотры детей и беременных женщин.

«Каждая бригада осуществляет 10 — 12 выездов ежедневно, включая субботу. На основе полученных от пациента сведений формируется состав бригады, куда могут входить эпидемиолог, социальный работник, медицинский психолог или просто психолог. В случае предъявления жалоб пациента на состояние здоровья также реализована возможность осмотра на дому врачом-инфекционистом. Работа осуществляется строго конфиденциально: подвозка осуществляется легковыми автомобилями без специальных опознавательных знаков, а препараты доставляют врачи спидцентра лично в руки пациенту», — пояснил заведующий организационно-методическим отделом регионального СПИД-центра Харис Магадеев.

Представители некоммерческих организации уже сообщили, что до конца объявленного губернатором режима всеобщей изоляции они готовы участвовать в работе. Вопрос о бюджетном финансировании разъездной работы Спид-центра будет необходим только в случаев продления сроков.

Подать заявку на получение антиретровирусной терапии пациенты Центра СПИДа могут по телефону регистратуры 214-99-08 или по телефону 8-800-300-00-34 с 8:00 до 16:00. Получить поддержку равных консультантов фонда «Источник надежды» можно по телефону: 777-47-25.