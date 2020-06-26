Тестирование на алкоголизм при продлении или получении водительских прав отложили еще на полгода

Ранее нововедение планировалось к запуску с 1 июля текущего года.

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С 1 июля 2020 года должен был вступить в силу приказ о необходимости проведения проверки на алкоголь и наркотики у водителей, которые получают или продляют права. Но российский Минздрав вновь отложил этот проект — теперь он вступит в силу не раньше 1 января 2021 года.

Напомним, что в ноябре прошлого года во всех регионах большой ажиотаж со стороны населения вызвал приказ о проведении обязательного тестирования на злоупотребление алкоголем и наркотиками для получения водительского удостоверения. Цены на медкомиссию в Челябинской области при этом вырастали с 400 рублей до 4 900. Народное волнение сделало свое дело - вступление в силу приказа было отложено, а также было решено провести дополнительные анализы дееспособности данной меры.

Отметим, что другие нововведения для автомобилистов в любом случае вступят в силу с 1 июля. Это касается, к примеру, ограничения ввоза в страну праворульных автомобилей категорий М2 и М3.

В эти категории входят пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника. В отношении «легковушек» усложняется процедура растаможивания. Все будет зависеть от возраста и экокласса ввозимого праворульного автомобиля. Помимо этого, владельцу такой машины необходимо будет получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.