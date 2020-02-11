Тест-системы на коронавирус появятся в Челябинской области

Это поможет получать результаты анализов быстрее.

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В Челябинской области на сегодняшний день случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано. Однако проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

Сейчас анализы на коронавирус приходится отправлять в Екатеринбург, а потом ждать ответа. В ближайшую неделю тест-системы получат все регионы, в том числе — Челябинская область. Это упростит систему сдачи анализов.

«Они уже опробованы, откатаны, то есть работают эффективно, это уже доказано. Все будут проводить исследования в своих субъектах. Сейчас мы увезли в Екатеринбург, потом привезли ответ, требуются как минимум сутки, а когда у нас будет тест система, мы в течение дня можем уже получить ответ, потому что срок проведения исследования — 4-5 часов», — пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Напомним, ранее было принято решение о продлении карантина в 19 муниципалитетах Челябинской области. Занятия отменены не только в школах, но и техникумах и некоторых вузах.