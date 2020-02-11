Челябинские предприниматели предложили оборудование для дезинфекции после больных коронавирусом

Они считают, что благодаря озонированию можно истребить вирус.

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В Челябинске состоялась пресс-конференция, на которой предприниматели презентовали свой способ бороться с коронавирусом. При помощи специального аппарата помещение, в котором находился больной человек, озонируется. После проветривания оно становится безопасным для других людей, поскольку все бактерии и вирусы будут уничтожены, отмечают представители компании по производству данных приборов.

«Нет устойчивых форм жизни к озону, он окисляет оболочку вируса или бактерии. Поэтому мы готовы провести тестирование, если вирус появится где-то вблизи нашей области. Это общеизвестный факт, что озон является мощным окислителем», — рассказал генеральный директор компании, производящей озонаторы, Рустам Саитгалин.

Использовать данные приборы, по словам представителей компании, можно в борьбе не только с коронавирусной инфекцией, которая пока не грозит Челябинской области. Помочь оно может и с угрозами, которые сейчас широко распространены: гриппом и ОРВИ.

Компания готова сотрудничать с правительством региона, чтобы обеспечить муниципальные учреждения необходимым оборудованием.

«Мы прорабатываем проекты по обработке муниципальных учреждений. Пока не поступало прямых вопросов. Мы всегда готовы в любых учреждениях поставить оборудование, на каких-то лояльных условиях сотрудничать с областью», — отмечает Рустам Саитгалин.

Свое оборудование они готовы установить в детских садах, школах, больницах и прочих учреждениях, где происходит скопление людей.