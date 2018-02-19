/ Более трехсот челябинцев сдали тест на ВИЧ

Проверить здоровье можно было бесплатно и анонимно.

Акция проверки ВИЧ-статуса проходила в Челябинске в течение трех дней. Сразу после праздника всех влюбленных, с 15 по 17 февраля, все желающие могли сдать тест на ВИЧ в ТРК «Родник». Возможностью воспользовались 320 человек.



Как показывает практика, выявляемость на таких акциях немаленькая и составляет более двух процентов. Как правило, ВИЧ-инфекция не имеет внешних специфических признаков и симптомов. Поэтому важно проходить тестирование, а в случае выявления ВИЧ-инфекции необходимо вовремя начать наблюдение и лечение, чтобы жить долго и качественно. Вопросы сохранения здоровья должны интересовать каждого человека, поэтому мы приглашаем узнать свой ВИЧ-статус как на подобных акциях, так и в медицинских учреждениях. — пояснила начальник отдела профилактики и социальной реабилитации областного центра СПИДа Наталья Кущева.

Те, кто не успел сдать тест в рамках акции, могут сдать анализы. Процедура бесплатная во всех поликлиниках по месту жительства или в областном центре СПИДа, расположенном на улице Пекинской, 7.

