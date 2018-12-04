/ «Поиграть» с ВИЧ-инфекцией приглашают челябинцев

Для этого на площадке конференции «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом» проведут специальный тематический квест.

В Челябинске состоится международная научно-практическая конференция «Молодежь в борьбе с ВИЧ/СПИДом». Участие в ней принимают молодые ученые и студенты. Открытие конференции пройдет 5 декабря в 10:00 в Южно-Уральском государственном медицинском университете (ул. Воровского, д. 64).

В рамках конференции обсудят такие вопросы, как происхождение и распространение вируса, диагностика и лечение больных с ВИЧ, правовое и психологическое сопровождение больных и многое другое. Ожидается выступление международных докладчиков из Бразилии, Шри-Ланки, Индии, Китая и Нигерии.

Кроме того, участников конференции ждет увлекательный квест, посвященный профилактике ВИЧ-инфекции, а также интерактивная выставка. Еще каждый желающий сможет пройти там экспресс-тестирование на ВИЧ.

Любой желающий сможет ознакомиться с барьерной контрацепцией различных производителей и стран, проверить свои знания и оценить риски на тач-скрине, погрузиться в виртуальную реальность, чтобы «поиграть» с вирусом в «передается-не передается». Также все желающие смогут пройти тест на ВИЧ и принять участие в викторине с призами. Завершит работу интерактивных площадок тематический танцевальный флэшмоб. — прокомментировала пресс-служба Минздрава Челябинской области.