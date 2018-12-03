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/ Министр здравоохранения России рассказала о мерах борьбы с ВИЧ

Министр здравоохранения России рассказала о мерах борьбы с ВИЧ

Почему все должны знать свой ВИЧ-статус и зачем сдавать анализ каждый год.
сегодня в 14:40
  |  Общество

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России, рассказала о том, как проходит профилактика ВИЧ, и сколько людей успевают диагностировать болезнь на ранних стадиях. Кроме того, она отметила, что в России один из самых высоких охватов тестирования населения на ВИЧ-инфекцию, сообщает газета «Известия».

Чем выше информированность людей, там быстрее мы избавляемся от стереотипов, а в обществе снижается дискриминация ВИЧ-инфицированных. Для этого уже третий год подряд Минздрав проводит федеральные акции в рамках масштабных коммуникационных кампаний. В этом году акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стала еще масштабнее. Хочу назвать лишь несколько цифр: она охватила 30 регионов, 120 населенных пунктов. За пять месяцев пройдено 56 тыс. км дорог, почти 45 тыс. граждан бесплатно и анонимно узнали свой ВИЧ-статус и получили консультацию. — отметила Вероника Скворцова.

Еще министр привела данные о том, что профилактические меры позволили добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и 80% детей. В планах у министерства здравоохранения повысить заинтересованность населения в тестировании, чтобы каждый человек знал свой ВИЧ-статус.

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