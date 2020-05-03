Тест на коронавирус показывает результат на третий день болезни

Об этом сообщила глава Минздрава Анна Попова.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как работает тест на коронавирус. Оказывается, тест может показать результат только в том случае, если человек болеет уже третий день. Об этом она сообщила в одном из недавних интервью Наиле Аскер-заде.

«Не меньше трех дней, то есть вирус должен попасть в организм, развиться и только после этого на слизистой носа мы можем его найти, это минимальный срок»,— цитирует издание «РИА Новости» Анну Попову.

При этом она добавила, что на сегодняшний день самый распространённый способ получить материал — взять мазок из носа.

Напомним, 1 мая в России зарегистрировали наибольшее количество заражённых коронавирусом за сутки. В Минздраве РФ сообщили, что причиной могло быть нарушение режима самоизоляции. И на сегодняшний день нет оснований считать, что ситуация стабилизировалась.

Ранее Анна Попова сказала, что введённые меры могут быть не отменены, а усилены после 11 мая, если количество больных будет увеличиваться, а люди не будут соблюдать режим самоизоляции.