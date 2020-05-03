В Минздраве рассказали историю болезни скончавшегося от коронавируса врача

Несмотря на все усилия, спасти доктора не удалось.

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В Минздраве Челябинской области рассказали о том, как протекала болезнь врача из Брединского района, который скончался от коронавирусной инфекции. Когда врач работал с инфицированными Covid-19, тест дважды показывал отрицательный результат.

«Выезжал на забор анализов у жителей, в последствии с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Далее у врача дважды был взят биологический материал на COVID-19, оба результата — отрицательные. Тем не менее 17 апреля у нашего коллеги появились признаки ОРВИ, начал лечение самостоятельно»,— рассказали в Минздраве.

Но уже спустя три дня, 20 апреля, у доктора была выявлена двусторонняя пневмония. И в этот же день он был доставлен в горбольницу № 1 имени Г.И. Дробышева Магнитогорска в тяжёлом состоянии.

«Ежедневно проводились телеконсилиумы с центром телемедицинских консультаций Челябинска, ведущими специалистами области, дважды проводился телеконсилиум с Москвой. Были предприняты все возможные мероприятия по спасению жизни пациента. Несмотря на проводимое лечение, состояние неуклонно ухудшалось»,— добавили в ведомстве.

Известно, что скончавшийся высшее профессиональное медицинское образование, много лет проработал в больнице и был опытным и уважаемым специалистом.

Напомним, о том, что от коронавируса скончался врач, стало известно сегодня утром, 3 мая. Всего в Челябинской области 8 скончавшихся с коронавирусной инфекцией. Болеют на сегодняшний день 697 человек.