Врач умер от коронавируса в Челябинской области

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе правительства региона.

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За последние сутки в Челябинской области умер один человек с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, им оказался врач общей практики из Брединского района с диагнозом Covid-19.

«Медик осуществлял забор материала у контактных лиц. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования в связи со смертью врача. Также глава региона поручил правительству оказать финансовую помощь семье медика»,— сообщили в правительстве.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирусом в регионе заразилось 54 человека. Общее количество больных составило 697 человек. За всё время зарегистрировано 8 смертельных случаев: 3 от коронавируса и 5 от основного заболевания с сопутствующим Covid-19. 74 человека выздоровели и выписаны из больниц.