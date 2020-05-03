Учёные назвали одну из причин высокой смертности от коронавируса

Оказалось, дело в нехватке в организме «солнечного» витамина.

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Коронавирус продолжается распространяться по всему миру, люди продолжают умирать. В некоторых странах смертность очень высокая, и учёные из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии выявили новую причину, из-за которой печальные показатели так высоки. Оказывается, смертность зависит от количества витамина D в организме человека, передаёт издание Research Square.

Эксперты сравнили уровень витамина D в организме граждан 20 европейских стран с различной статистикой смертности от коронавируса и выявили, что в тех странах, у граждан которых наблюдается дефицит этого витамина, смертность выше. Самый низкий уровень вещества оказался у граждан Испании, Италии и Швейцарии.

«Уровень витамина D также низок у пожилого населения, поэтому они являются уязвимой группой для Covid-19»,— говорится в сообщении.

Учёные считают, что восполнить уровень витамина D в организме помогут биологически активные вещества, и сейчас работают над составлением рекомендаций.

Напомним, на сегодняшний день во всём мире подтверждено почти 3,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Чуть более миллиона человек выздоровели, почти 244 тысячи инфицированных умерли. В России на сегодняшний день заражено 134 687 человек. Более 16 тысяч человек выздоровели, 1280 пациентов скончались.