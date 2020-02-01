Мама курдской пленницы с Южного Урала рассказала историю своей дочери

Эту историю удалось найти корреспонденту медиахолдинга ОТВ.

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Ровно 2 года назад на сайте Интерпола появилась информация о розыске уроженки Челябинской области Фатимы Киреевой. Женщина из Сосновского района обвинялась в участии в террористической деятельности. Было известно, что она сбежала в Сирию и присоединилась к террористической организации, запрещённой в России.

Спустя столько времени продолжение этой истории смогла узнать корреспондент медиахолдинга ОТВ, автор программы «Время новостей. Итоги». Она смогла поговорить с мамой Фатимы — Люцией и узнать судьбу переметнувшейся к террористам девушки.

Фатима сейчас находится в сирийском лагере для беженцев «Аль-Холь». По признанию Люции, в этом лагере очень плохие условия. Круглый год они живут в палатках. Летом жара достигает 60-ти градусов. Там нет ни света, ни отопления. А из источников тепла лишь печки, которые разжигаются керосином. Но они, бывают, взрываются.

«Недавно, месяца не прошло, как там женщина сгорела. Вместе с ней сгорело двое детей. Когда там был красный крест, то всю гуманитарную помощь передали курдам. А курды нашим её отдают только за деньги. Под курдами они боятся даже слово сказать», — рассказывает Люция Киреева.

Она также рассказала, что телефоны там запрещены. И если у них находят средства связи, что бывает даже, что забирают людей в тюрьму. Потому что курды не хотят, чтобы все знали, что они вытворяют в лагере беженцев. Поэтому Фатима сообщает матери всё на свой страх и риск. Даже на страх и риск двух своих детей.

Узнать о том, что ещё рассказала Люция Киреева и жалеет ли она, что отпустила свою дочь пять лет назад, вы можете в программе «Время новостей. Итоги» сегодня, в 21:30 на телеканале ОТВ.