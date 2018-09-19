/ Хореографы проекта «Танцы» выведут на сцену челябинцев с ограниченными возможностями здоровья

Постановкой танцевальных номеров руководили опытные наставники.

Танцевальный проект для людей с ограниченными возможностями организовал клуб «Наше место». Хореографами выступили известные постановщики номеров в шоу «Танцы» Екатерина Решетникова, Алексей Карпенко и Игорь Рудник. Уже в эту субботу хореографы и их подопечные выйдут на челябинские сцены, чтобы показать, чему научились за время репетиций.

Моя группа большая и состоит из детей, молодежи и взрослых людей. Такой вот коллектив-павлин, разноцветный, разный. Конечно же, у нас нет задачи сделать суперский номер, как у Майкла Джексона. Именно за счет юмора и необычности хореографии мы и хотим заполучить любовь зрителя. Да и такой разновозрастной коллектив очень органично смотрится в этой истории. В моей команде у девочки во время репетиции отвалилось колесо с коляски. Я ей сказал: «Если это произойдет и на сцене, то бери его и размахивай, катайся по кругу, а после езжай за кулисы». Даже такой сюжет хорошо подойдет для нашего номера! — рассказал хореограф Игорь Рудник.

Финал молодежного проекта «Равный равному. Танцы» состоится в эту субботу, 22 сентября. Среди участников проекта будут танцевальные коллективы «Hi-Tech», театр современного танца «Юла» и танцевальный коллектив LiL' MaKeRz.