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/ МФЦ «Территория Бизнеса» появятся во всех регионах страны

МФЦ «Территория Бизнеса» появятся во всех регионах страны

Опыт Челябинской области по поддержке предпринимателей рекомендован к распространению.
сегодня в 15:42
  |  Общество

Сегодня в Челябинске открылась VIII Всероссийская конференция поддержки малого бизнеса. Ее открыли заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Конференция продлится до 12 декабря, проходит она в конгресс-отеле «Малахит».

У нас только занятых в малом бизнесе сегодня насчитывается около 390 тысяч человек — это серьезная цифра, она постоянно растет. И мы делаем все для содействия инициативным граждан по открытию своего дела. Безусловно, мы продолжим использовать и совершенствовать региональные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса. — прокомментировал Борис Дубровский.

Челябинск в третий раз выбрали площадкой для проведения конференции, так как в области сформирован опыт поддержки малого бизнеса.

Челябинская область — один из лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства. И мы сегодня хотим обсудить: во-первых, как работает инфраструктура поддержки в целом в России, во-вторых, планы и задачи с нашими коллегами на последующие годы, поскольку стартовал национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства. Нам важно скоординировать совместную работу и понимать, как мы будем двигаться. Конечно, поделимся тем опытом, который накопили коллеги из Челябинской области по поддержке малого и среднего бизнеса. — подчеркнул Вадим Живулин, замминистра экономразвития РФ.

Отметим, что Челябинская область первая в России реализовала сервисную модель поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, создав МФЦ «Территория Бизнеса». Проект стартовал в мае 2017 года. Он объединяет в себе все действующие в регионе институты поддержки бизнеса. Предприниматели могут решить большинство вопросов, связанных с бизнесом, в одном месте. Этот проект рекомендован Министерством экономического развития РФ к тиражированию в других регионах.

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