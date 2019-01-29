/ Эффект от оказанной региональным предприятиям помощи оценил Руслан Гаттаров

В рамках визита он осмотрел производственные площадки и пообщался с руководством.

Заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров посетил с рабочим визитом пять учреждений, получивших поддержку в «Территории Бизнеса». Замглавы региона осмотрел производственные площадки, где пообщался с руководителями предприятий, обсудил эффективность полученной поддержки и варианты взаимодействия.

Первым Руслан Гаттаров посетил ООО «Уральский инжиниринговый центр», которая специализируется на изготовлении сложного технологического оборудования «под ключ». Предприятие получило более 80 патентов на разработки различных узлов и агрегатов. «Территория бизнеса» помогла предприятию получить поручительство по банковскому кредиту на сумму 25 миллионов рублей.

В настоящее время выполняется разработка технического проекта стенда для испытаний труб на долговечность по заказу ПАО «Транснефть». Далее предстоит изготовление стенда, монтаж и запуск в работу. Проект должен быть готов к 2021 году. — рассказал президент холдинга Валерий Бодров.

Руслан Гаттаров отметил, что предприятие имеет хорошую научную и производственную базу, наработало компетенции в сфере и заслужило доверие на рынке.

В числе заказчиков «Уральского инжинирингового центра» такие гиганты, как «Роскосмос», «ММК», «Газпром». Региональное правительство будет и дальше оказывать необходимую поддержку этому предприятию, чтобы оно продолжило свой рост. — отметил Руслан Гаттаров.

Также заместитель губернатора посетил «Ажурсталь», «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций», «Завод энергоэффективного емкостного оборудования» и ЗАО «Электронные и механические измерительные системы». По итогу поездки он отметил, что подобные визиты помогают оценить эффект от указанной помощи.

Отметим, что губернатор Челябинской области лично контролирует вопросы государственной поддержки бизнеса. Глава региона оперативно реагирует на потребности предпринимателей, отдает соответствующие поручения экономическому блоку Правительства региона, и таким образом в МФЦ «Территория Бизнеса» появляются новые инструменты поддержки.