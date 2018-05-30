/ Десяток «Терминаторов» поступят на службу на чебаркульский полигон

Боевые машины пройдут испытания на Южном Урале.

Во второй половине 2018 года на Южный Урал поступят боевые машины поддержки танков, получивших название «Терминатор». Военные оценят возможности 10 единиц техники на чебаркульском полигоне. Машины предназначены для поражения танков и созданы на базе Т-90.

БМПТ «Терминатор» поступает в войсковую часть в городе Чебаркуль. 10 единиц будут поданы в 3−4 квартале с целью проведения войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках. — рассказал сайту «Первый областной» начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

Отметим, что машины оснащены двумя пушками калибра 30 миллиметров, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Его возможности сопоставимы с взводом мотострелков. В экипаж «Терминатора» входит до 5 человек.