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К тушению южноуральских пожаров присоединились военные летчики

В Увельском районе сбросили 300 тонн воды.
сегодня в 12:13
  |  Общество

Для борьбы с пожарами в Увельском районе привлекли военных летчиков Центрального военного округа вместе со спасательным центром МЧС России. Накануне, 21 мая, с воздуха сбросили 300 тонн воды за 60 заходов. Огонь уже охватил 200 гектаров и приближался к населенным пунктам.

В тушении были задействованы два транспортно-боевых вертолета Ми-8 южноуральской базы армейской авиации «Упрун», оснащенные водосливными устройствами ВСУ-5. Экипажи выполнили 60 сбросов воды на очаги пожара в лесном массиве, угрожавшие окрестным селам. — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Пожар едва не перекинулся на села Рождественка, Катаево и Дуванкуль. В МЧС уточнили, что пока огонь удается сдерживать, ситуация остается стабильной. Дополнительные проблемы создает погода: вторые сутки в районе бушует сильный ветер.

В данный момент применяются все необходимые меры к его скорейшей локализации. Проведена передислокация, все ближайшие населенные пункты находятся под прикрытием огнеборцев. — пояснили в МЧС.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Сообщить об использовании открытого огня можно по телефону (351) 239−99−99 или в ближайшую пожарно-спасательную часть.

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