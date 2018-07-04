/ Автомобилям на месяц закрыли проезд по улице Карла Маркса

На центральном перекрестке начались работы с теплосетью.

Еще одну улицу в центре города перекрывают на целый месяц. На этот раз транспорту не будет проезда в районе дома № 80 по улице Карла Маркса и дома № 8 по улице Васенко. Там проводится реконструкция участка тепловой сети, причем открытым способом, на тротуаре и на проезжей части.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 8:00 05 июля до 20:00 25 июля 2018 года будет прекращено движение транспорта. Напомним, для выполнения первого этапа реконструкции участка тепловой сети до 20:00 25 июля ограничено движение транспорта на улице Васенко в районе дома № 70 по улице Коммуны в южном направлении. — сообщили сайту «Первый областной» в городской администрации.

Добавим, что на улице Васенко также ведутся работы по строительству. Недострой, значащийся под номером 96, превратят в гостиницу к саммиту. Участок пока перекрыт для автомобилей.