/ Третий этап строительства развязки парализует движение в центре Челябинска

Улица Братьев Кашириных вновь временно закрыта.

В среду, 27 июня, в центре Челябинска вновь ограничивают движение для автомобильного транспорта. Дорожники продолжают строительство развязки, сейчас идет возведение третьей очереди.

27 июня с 9:30 перекрыто движение автотранспорта по развязке по улице Братьев Кашириных в двух направлениях. Ограничения действуют от улицы Кирова с выездом на Российскую и от улицы Кирова с выездом на Свободу. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь «Южуралмоста» Анна Колонтаева.

Как предупреждают дорожники, работы продлятся до вечера. Автомобилистам стоит внимательно планировать свой маршрут при возвращении с работы. На следующий день, 28 июня, дорога будет открыта.