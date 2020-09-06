Тепло придёт в начале недели в Челябинскую область

Синоптики сообщили подробный прогноз на понедельник.

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После холодов и заморозков в Челябинскую область вновь ненадолго вернётся тепло. В начале недели синоптики Челябинского гидрометеоцентра обещают потепление выше +20 градусов и солнце. Рассказываем подробнее, какие сюрпризы приготовила южноуральцам погода.

В ночь на понедельник, 7 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, в горах и низинах местами до −1 градуса. Днём воздух прогреется до +18, +23 градусов тепла. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики прогнозируют от +6 до +8 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём столбики термометров поднимутся до +19, +21 градуса. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В целом неделя ожидается тёплой и сухой. Дожди и понижение температуры синоптики прогнозируют только к выходным.