/ Сбербанк подвел итоги работы в 2018 году и обозначил приоритеты на следующий год

Банк стремится стать универсальной платформой, объединяющей различные банковские и нефинансовые услуги.

Более 1,4 млрд.рублей в виде налоговых отчислений внес Сбербанк в региональный и местный бюджеты Челябинской области за девять месяцев 2018 года. По итогам года выплаты будут увеличены. Такой вклад в бюджет области стал возможным за счет высоких финансовых показателей и эффективной работы банка с клиентами в течение года.

Наибольший прирост — 47% — произошел в потребительском кредитовании. За год южноуральцы оформили в Сбербанке 135 000 потребительских займов. Основными факторами роста стали постоянное снижение ставок, улучшение условий кредитования, специальные акции и упрощение процесса получения заемных средств с переходом на онлайн-обслуживание. Сегодня более 60% принятых заявок на кредит поступает через веб-версию и мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Доля банка на региональном рынке жилищного кредитования на первое ноября 2018 года составила 51,6% по объектам вторичной недвижимости и свыше 60% по первичному жилью. Всего в этом году выдано населению 17 000 ипотечных кредитов. Ключевыми тенденциями года в сфере ипотеки стали увеличение выдачи кредитов по квартирам в новостройках, развитие новых сервисов на сайте ДомКлик и сокращение времени принятия решения по кредиту до десяти минут. Также уменьшился срок рассмотрения заявки на ипотеку: для держателей зарплатных карт процесс занимает в среднем тридцать минут, для остальных клиентов — не более 24 часов.

Рост ипотечного и потребительского кредитования способствует росту объемов страхования жизни и имущества физических лиц. По итогам года южноуральцы оформили более 105 тысяч страховых полисов и четверть из них — через сайт Сбербанка с получением дополнительных скидок. В конце года жители Челябинской области первыми на Урале оформили новый накопительный страховой продукт «Билет в Будущее», который включает бесплатный сервис «Образовательный консультант». С помощью него родители могут подобрать ребенку ВУЗ в любой точке мира, спортивную секцию и даже пройти тестирование на профориентацию ребенка.

Упрочил свои позиции Сбербанк и на рынке платежей ЖКХ. Ежемесячно южноуральцы оплачивают через банк более 1,1 млн квитанций ЖКХ. При этом все больше клиентов предпочитают цифровые сервисы: доля платежей через Сбербанк Онлайн, в том числе мобильное приложение, и бесплатный «Автоплатеж» составляет порядка 70%.





Помимо развития классического банкинга, 2018 год прошел для розничных клиентов Сбербанка под знаком трех трендов. Первый — цифровизация услуг, включая последнее новшество — распознавание клиентов по снимку лица и голосу. Также в этом году на свое 177-летие Сбербанк впервые в своей истории провел для клиентов «Зеленый день» — специальный день скидок и выгодных предложений от банка и партнеров. Таким образом, банк стремится стать универсальной технологической и маркетинговой платформой, объединяющей различные банковские и нефинансовые услуги. Третий тренд — внедрение системы безналичных и бесконтактных платежей в общественном транспорте Челябинска и городах области, — говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

В секторе корпоративного банкинга Сбербанк также сохраняет лидирующие позиции. Клиентами банка являются сегодня 46 тысяч юридических лиц. По итогам года кредитный портфель Сбербанка по бизнес-сегменту составит 108 млрд.рублей. Наибольший рост наблюдается в объеме финансирования лизинга — в 5,3 раз, также более чем в три раза увеличился портфель субсидированных кредитов с участием Министерства сельского хозяйства, и в течение года активно прирастал малый бизнес — повышение объема кредитования в 1,5 раза. Объем привлеченных ресурсов по юридическим лицам за 2018 год превышает 80 млрд рублей.

В течение года с использованием средств банка профинансированы двадцать пять инвестиционных проектов на сумму более 14 млрд. рублей в разных отраслях экономики: промышленность, строительство, сельское хозяйство, металлургия и транспорт. А индивидуальным предпринимателям за год Сбербанк выдал 148 кредитов на инвестиционные цели на сумму порядка 1,7 млрд.рублей. Новые производства и комплексы создают дополнительные рабочие места, увеличивают бюджетные поступления и укрепляют экспортную составляющую региона.

В этом году Сбербанк также активно развивал свои дочерние компании «Сбербанк Лизинг» и «Сбербанк Факторинг». Услугами лизинга от Сбербанка сейчас пользуются 220 предприятий в Челябинске и области, а за год объем лизингового портфеля вырос более чем на 3,8 млрд рублей. Динамичное развитие показывает представительство ООО «Сбербанк Факторинг»: количество действующих лимитов по факторингу увеличилось в 2,4 раза — с 760 млн до 1,8 млрд рублей.





В следующем году Сбербанк продолжит наращивать экосистему нефинансовых сервисов, улучшать возможности онлайн-кредитования и развивать новые карточные продукты для корпоративных клиентов и малого бизнеса, в том числе — премиальную бизнес-карту, держателям которой предоставляются большие привилегии и скидки, — резюмирует Денис Чугунов.

Для реализации в 2019 году всех бизнес-планов и новых сервисов для жителей и бизнес-сообщества Южного Урала работает региональная команда Сбербанка из 3 700 сотрудников. Ключевая задача банка в следующем году – продолжить работу с клиентами на высоком уровне и развивать технологии, понятные каждому.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.