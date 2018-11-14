/ Борис Дубровский выделил деньги из бюджета на отопление южноуральцев

Финансирование направлено на закрытие долга перед поставщиком газа.

Губернатор Челябинской области направил 600 миллионов рублей на погашение долга перед компанией-поставщиком газа. Министерство финансов по поручению Бориса Дубровского направит деньги в регионы, у которых есть задолженность перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Деньги из областного бюджета будут распределены между муниципалитетами, так мы исключим возможность срыва подачи тепла населению и объектам социальной сферы. Люди не могут остаться без тепла и электричества. Еще раз акцентирую: никто не снимает ответственности с глав территорий, им нужно активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. — объяснил Борис Дубровский.

Более половины этой суммы регионы получат в виде пособия, оставшаяся часть будет выдана в виде бюджетного кредита.