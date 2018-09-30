/ В крупных городах Челябинской области с октября включают отопление

Некоторые южноуральцы уже две недели живут с теплыми батареями.

С 1 октября почти во всех крупных городах региона начинается отопительный сезон. В этом году муниципалитеты могли решать сами, в какой период тепло должно появиться в домах жителей, даже если сезон не начался. Поэтому в Снежинске и Сатке отопление включили уже 18 и 19 сентября, а в Чебаркуле — 29 числа.

Подготовка к отопительному сезону и его прохождение — это личная ответственность каждого руководителя территории. Южноуральцы должны получить тепло в дома своевременно. — говорил перед началом отопительного сезона губернатор Борис Дубровский.

Отметим, что в Челябинске, Миассе и Озерске батареи станут теплыми 1 октября. Сейчас вопрос о старте отопительного сезона решается только в Магнитогорске, Троицке и Златоусте. При этом если в первых двух городах дневная температура в отдельные дни доходит до 19−20 градусов тепла, то в Златоусте стабильно холодно.