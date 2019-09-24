Тепло до конца месяца придет во все дома жителей Челябинской области

Алексей Текслер поручил главам муниципалитетам начинать отопительный сезон.

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Губернатор Челябинской области на своих официальных страницах разместил сообщение о том, что дал поручение главам всех муниципалитетов до конца месяцев начать отопительный сезон.

«Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано. В Челябинске подключение начнется 25 сентября. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь», — сообщил Алексей Текслер.

В дома челябинцев тепло начнет поступать уже завтра. В ряде муниципалитетов отопление уже было запущено. Так, теплоснабжение подключили в Сатке, Катав-Ивановске, Троицке и других городах и районах. Губернатор предложил жителям Челябинской области сообщать о проблемах по конкретным адресам в комментариях в социальных сетях.