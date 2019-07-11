Челябинская область может остаться без отопления в холода

Причина — миллиардная задолженность перед компанией «НОВАТЭК».

Огромные долги за газ и реальная угроза срыва отопительного сезона — ситуация в Златоусте и Миассе накалена до предела уже несколько лет. Компания «НОВАТЭК-Челябинск» , поставщик голубого топлива, недополучила от городов уже более миллиарда рублей — сумма постоянно увеличивается. При этом, по официальным данным, граждане исправно оплачивают все квитанции — проблемы начинаются выше, в подрядных организациях.

Начиная с марта в ситуации разбирается областная прокуратура: фигурантом уголовного дела стало МУП «Коммунальные сети», руководство которого заключало поддельные договоры с теплоснабжающей организацией. Чиновников и коммунальщиков обязали выплатить «НОВАТЭКу» полную сумму задолженности, но только часть ее по итогу дошла до поставщика.

Ситуация с долгами также стала поводом для обсуждения на майском областном совещании с Алексеем Текслером: руководитель области заслушал доклад ио министра строительства и инфраструктуры региона об итогах отопительного сезона, после чего отметил, что отвечать за создавшуюся проблему должны главы муниципалитетов. На днях их вызвали в областную прокуратуру.

«В случае срыва поставок коммунального ресурса виновными окажутся и хозяйствующие субъекты, и органы местного самоуправления. Учитывая, что одной из главных задач прокуратуры является надзор за соблюдением прав человека и гражданина, мы вынуждены вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять предусмотренные законом меры в отношении нарушителей», — заявил Андрей Потапов, заместитель прокурора Челябинской области.

Предупредительные письма также получили Карабаш, Верхний Уфалей, Кыштым, Троицк и Копейск — там сумма долга уже превысила 600 миллионов рублей. Всего же область задолжала «НОВАТЭКу» более 2 миллиардов рублей.

«Мы не хотим, чтобы население являлось заложником в сложных отношениях с нерадивыми поставщиками тепловой энергии. Сегодня мы констатируем факт, что граждане оплачивают услуги, но нужно узнать, куда деваются деньги. Это и было целью совещания. Нужно разобраться в вопросе и дать конкретные поручения главам, а потом уже и прокуратуре Челябинской области следует проконтролировать исполнение этих поручений», — комментирует генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

городов-должников

Решить проблему задолженности и выплатить деньги поставщику газа мэрыдолжны до 1 сентября. В противном случае им грозит административная и уголовная ответственность.