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/ Окончание недели в Челябинской области будет теплым

Окончание недели в Челябинской области будет теплым

Температура воздуха днем не опустится ниже минус 10 градусов.
сегодня в 11:38
  |  Общество

Синоптики Челябинского гидрометцентра составили прогноз погоды на конец рабочей недели. По этим данным, Южный Урал вновь ожидает теплая погода, а низкие температуры затронут регион только в ночное время суток.

В ночь на четверг, 21 февраля, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, температура воздуха от минус 15 до минус 20 градусов цельсия. Днем также переменная облачность, местами небольшой снег, температура от минус двух до минус 7. Ветер юго-западный, 5−10 м/с, с порывами до 15. В ночь на пятницу 22 февраля и тем же днем прогнозируются облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха ночью: минус 7−12 градусов, днем — минус 1−6. Ветер юго-западный 6−11 м/с, с порывами до 17.— рассказали сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Челябинске, согласно данным синоптиков, ожидается солнечная погода. В четверг прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков, с температурой от минус 3 до минус 5. В пятницу днем жителей южноуральской столицы ожидает небольшой снег с температурой от минус 2 до минус 4 градусов и ветром 6−11 м/с.

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