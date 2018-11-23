/ Погода на выходных преподнесет сюрприз южноуральцам

Необычное изменение температуры ожидает Челябинскую область.

Температура в Челябинской области на выходных опустится до -27 градусов. В этом году столбик термометра не опускался так низко, нужно подготовиться к похолоданию.

24 ноября в области ожидается понижение температуры до -15 градусов днем, до -27 градусов ночью. Кроме того, ожидается сильный снегопад, метели и повышение ветра до 15−20 м/с.

МЧС предупреждает, возможны аварийные ситуации на дорогах, которые обусловлены обилием снега и появление гололеда. Автомобилистам рекомендуется не выезжать за пределы населенного пункта, а если поездку нельзя отменить — соблюдать меры осторожности. Пешеходам рекомендуется помнить, что управляемость транспорта в снегопад ухудшается, будьте внимательны на дорогах.