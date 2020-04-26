Новая неделя в Челябинской области начнётся с дождей

Синоптики сообщили подробный прогноз на понедельник.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с дождей и тёплой погоды. Подробный прогноз сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Температура воздуха будет от +1 до +6 градусов. Днём синоптики прогнозируют потепление до +16 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами умеренные дожди. Ветер южный с переходом на восточный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 27 апреля будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Днём ожидается потепление до +16 градусов, местами небольшие дожди. Ветер южный с переходом на восточный до 5 до 10 метров в секунду.

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