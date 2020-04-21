До 24 градусов потеплеет в Челябинской области

Осадков не ожидается.

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Сегодняшний вторник, 21 апреля, решил порадовать южноуральцев очень теплой погодой: синоптики даже не обещают осадков.

В Челябинской области температура поднимется до +14, +19 градусов, а на юге региона и вовсе будет до плюс 24 градусов тепла. Но местами может подняться сильный ветер — порывы до 14 метров в секунду.

В областном центре также будет довольно тепло — +17, +19 градусов по Цельсию. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Но вот со среды, 22 апреля, в регионе будет холодать и придут дожди, возможны грозы. Ночью в Челябинской области ожидается +5, +10 градусов тепла, местами умеренные дожди. Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду. А днем воздух прогреется до плюс 12, плюс 17 градусов. Местами сильные дожди и грозы, порывы ветра здесь будут уже до 23 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на среду будет +7, +9 градусов, небольшой дождь. А днем температура воздуха будет держаться на отметке плюс 14, плюс 16 градусов, дождь, возможна гроза и порывы ветра до 17-22 метров в секунду.

Напомним, что в такую ветреную погоду нужно, по возможности, не выходить из дома. Особенно во время режима обязательной самоизоляции. Но если вы все же попали в затруднительную ситуацию, вам следует обратиться в спасательную службу по номеру 112.