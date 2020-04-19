С дождя и порывов ветра начнётся новая неделя в Челябинской области

В ночь на понедельник похолодает до минусовых температур.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с порывов ветра и дождя. Днём температура воздуха останется на прежних отметках, однако ночью похолодает до минусовых температур. Подробнее сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник, 20 апреля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, при прояснении до −3 градусов. Днём будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. На крайнем юге области возможна гроза. Температура воздуха днём прогреется до +15 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, днём возможны порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 20 апреля будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Днём возможен небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +14 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, возможны порывы до 13 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» напоминает, что режим обязательной самоизоляции в Челябинской области продлён до 30 апреля 2020 года, и призывает всех южноуральцев оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости, разрешённой законодательством.