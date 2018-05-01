/ Минус 3 градуса и дождь ждут южноуральцев во второй день мая

Синоптики озвучили прогноз на финальный выходной.

Середина недели для жителей Южного Урала окажется прохладной. В среду, 2 мая, температура воздуха на территории региона может достигнуть отрицательных отметок. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся.

В среду, 2 мая, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха ночью опустится до минус 3, на юге до плюс 7 градусов. Температура воздуха днем — плюс 11-16 градусов, на севере до плюс 5 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 16 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Отметим, что жителям Челябинска также стоит запастись дождевиками и зонтиками. Возможен небольшой дождь, сопровождаемый западным или северо-западным ветром. Температура воздуха ночью достигнет отметки 0, а днем — плюс 14 градусов.