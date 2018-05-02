/ Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале

Синоптики дали прогноз на 3 мая.

В ближайшее время на Южный Урал придет потепление. На отдельных территориях воздух прогреется до плюс 24 градусов. При этом осадки пока не прекратятся.

В четверг, 3 мая, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туманы. Температура воздуха ночью составит до плюс 6 градусов, в горах и низинах до минус 2. Температура воздуха днем поднимется до плюс 16, на юге — до плюс 24 градусов. Ветер юго-восточный, южный до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 17 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской гидрометцентре.

Отметим, что в южноуральской столице значительного потепления не ожидается. В четверг днем воздух прогреется максимум до 14 градусов. Горожан ждут дожди и грозы.