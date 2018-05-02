Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62 -0.73 75.21 -0.55
Челябинск
сейчас
 
+4 °C
завтра
 
+10 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале

Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале

Синоптики дали прогноз на 3 мая.
сегодня в 15:10
  |  Общество

В ближайшее время на Южный Урал придет потепление. На отдельных территориях воздух прогреется до плюс 24 градусов. При этом осадки пока не прекратятся.

В четверг, 3 мая, на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туманы. Температура воздуха ночью составит до плюс 6 градусов, в горах и низинах до минус 2. Температура воздуха днем поднимется до плюс 16, на юге — до плюс 24 градусов. Ветер юго-восточный, южный до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 17 метров в секунду. — сообщили сайту «Первый областной» в челябинской гидрометцентре.

Отметим, что в южноуральской столице значительного потепления не ожидается. В четверг днем воздух прогреется максимум до 14 градусов. Горожан ждут дожди и грозы.

Общество
«Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом
вчера в 15:14
«Погода подкачала». Участников первомайского шествия в Златоусте завалило снегом
Общество
Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом
28.04.2018
Росгидрометцентр рассказал южноуральцам о погоде предстоящим летом
Общество
Теплая погода не спешит приходить на Южный Урал
23.04.2018
Теплая погода не спешит приходить на Южный Урал
Общество
Теплая погода погрузила в воду улицы Челябинска, Ашинского и Сосновского районов
09.04.2018
Теплая погода погрузила в воду улицы Челябинска, Ашинского и Сосновского районов
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Наука
«Наушники» с запахом представили ученые для борьбы с аэрофобией
сегодня в 15:29
«Наушники» с запахом представили ученые для борьбы с аэрофобией
Общество
Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале
сегодня в 15:10
Короткая рабочая неделя начнется с потепления до 24 градусов на Южном Урале
Общество
Facebook поможет одиноким пользователям найти себе пару
сегодня в 14:56
Facebook поможет одиноким пользователям найти себе пару
Общество
Южноуральские пенсионеры получат майские выплаты досрочно
сегодня в 14:30
Южноуральские пенсионеры получат майские выплаты досрочно
Происшествия
Россельхознадзор выявил нарушения на мясном производстве в Челябинске
сегодня в 14:08
Россельхознадзор выявил нарушения на мясном производстве в Челябинске
Хоккей
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
сегодня в 13:56
Бывший вице-президент «Трактора» оценил достижения Анвара Гатиятулина
Общество
Челябинцы попали в пробки, несмотря на предупреждения о перекрытии проспекта Ленина
сегодня в 13:31
Челябинцы попали в пробки, несмотря на предупреждения о перекрытии проспекта Ленина
Общество
Ремонт на участке Магнитогорск-Кизильское станет помехой для транспорта на 5 месяцев
сегодня в 12:54
Ремонт на участке Магнитогорск-Кизильское станет помехой для транспорта на 5 месяцев
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6