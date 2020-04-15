Коронавирус не подтвердился у пациентки психоневрологического интерната

О состоянии здоровья женщины сообщил глава региона.

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У пациентки психоневрологического интерната, которую накануне госпитализировали с тяжелой формой пневмонии не обнаружили коронавируса. Анализ женщины показал отрицательный результат, сообщил сегодня, 15 апреля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Была госпитализирована женщина из психоневрологического интерната с тяжёлой внебольничной пневмонией, был сделан снимок КТ, проведён тест, результаты по коронавирусу у неё отрицательные», — рассказал на брифинге Алексей Текслер.

На текущий момент состояние пациентки оценивается как тяжёлое. Алексей Текслер подчеркнул, что ей оказывается вся необходимая помощь.

Напомним, о том, что пациентку с подозрением на пневмонию увезли из психоневрологического интерната стало известно во вторник, 14 апреля. История получила резонанс поскольку забирали женщину сотрудники скорой помощи, которые были одеты в защитные костюмы.