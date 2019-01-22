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/ Теперь в Малиновке не только свадьбы, но и свой фельдшерско-акушерский пункт

Теперь в Малиновке не только свадьбы, но и свой фельдшерско-акушерский пункт

Строительство ФАПа прошло в рекордные сроки.
сегодня в 10:54
  |  Общество

Деревня Малиновка Сосновского района сегодня переживает буквально историческое событие. Первый прием фельдшера в первом медицинском учреждении пройдет 22 января.

Решение о строительстве ФАПа в Малиновке было принято в июне 2018 года. Модульное здание начали строить в декабре 2018 года, а завершили строительство уже в январе 2019 года. На данный момент здание готово и оборудовано всем необходимым. В нем будут работать фельдшер и выездной участковый врач.

Медпункт будет обслуживать д. Малиновку, п. Северный, Лесной остров, мкр-4, СНТ Малиновка, ж/з Колюшенко, ж/з Полет, «Малинки-Вилладж», ж/з Урал Терра. — прокомментировала пресс-служба Правительства Челябинской области.

Отметим, что деревня Малиновка сейчас активно застраивается. Своего медицинского учреждения в ней не было никогда.

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