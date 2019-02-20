/ Врачи и фельдшеры, которым за 55, получат «сельские» выплаты

Сумма не будет отличаться от той, что предназначена молодым специалистам.

Молодым специалистам, закончившим мединститут и уехавшим на работу в села и малые города, выплачивают подъемные. Но не только врачи и фельдшеры с небольшим опытом хотят работать в глубинке. Опытные специалисты также готовы ехать в села и малые города. Поддержать их предложил президент Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию.

Предлагаю снять ограничение для земского доктора, чтобы специалисты старше 55 лет также могли получить выплаты. Для врачей предусмотрена сумма в миллион рублей, для фельдшеров — 500 тысяч. — сказал Владимир Путин.

Отметим, что «сельская» программа также распространится на учителей. Педагогам, отправившимся преподавать в села и малые города, заплатят миллион рублей. Предложение также озвучил Владимир Путин.