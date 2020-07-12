Аномальная жара сохранится в начале недели в Челябинской области

Синоптики сообщили прогноз погоды на понедельник.

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Аномально жаркая погода сохранится в Челябинской области в начале новой недели. Дождей синоптики также не обещают. Подробный прогноз на понедельник сообщили в Челябинском гидрометеоцентре.

Так, в ночь на понедельник 13 июля в Челябинской области обещают переменную облачность, без осадков. Температура воздуха опустится до +15, +20 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +32, +37 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 13 июля синоптики прогнозируют от +16 до +18 градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём станет значительно жарче — столбики термометров поднимутся до +33, +35 градусов. Также без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.

Специалисты предупреждают об опасности высоких температур и советуют выходить из дома или ранним утром, или ближе к вечеру, чтобы не получить тепловой удар. Кроме того, на голову следует надевать панамку или кепку, а также всегда иметь при себе прохладную свежую воду. Не следует забывать и о маске, ведь в регионе действует обязательный масочный режим.